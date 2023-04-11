Резников анонсировал сюрприз для оккупантов на море: чем могут удивить ВСУ

Для удара по флоту России в Черном море нужен лишь подходящий момент. Силы обороны имеют как минимум несколько интересных вариантов для атаки.

Анонс повторения уничтожения ракетного крейсера "Москва" россиян озвучил министр обороны Украины Алексей Резников. В то же время, он был очень ограничен в описании деталей будущей спецоперации. Рассказываем, чем действительно могут атаковать ВСУ.

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Мы можем предлагать им еще очередной "сюрприз" на море, очередной "хлопок", связанный с их кораблями. Мы просто ждем на подходящий момент, чтобы повторить эту историю,

– сказал глава украинского оборонного ведомства.

Алексей Резников отметил, что деталей раскрыть не может из-за "договоренности с командующим украинским флотом Алексеем Неижпапой". Собственно благодаря его усилиям и усилиям его команды это произошло.

Воздушная версия "Нептуна" и другие варианты атак

В чем польза подобных анонсов? Во всяком случае, враг начнет прилагать усилия и тратить ресурсы на поиск новой угрозы. А время покажет, была она реальной или нет.

Со всем тем, Украина уже давно работает над созданием воздушной версии "Нептун". А это уже позволяет увеличить зону поражения, а главное совершить пуск с неожиданного для противника направления.

Кроме противокорабельных ракет, враг уже ощутил на себе результативность украинского. х морских дронов-камикадзе. А массированное использование этих средств может быть достаточно эффективным средством уничтожения вражеских кораблей.

В конце концов остается и вариант, когда вражеские корабли терпят поражение еще в бухте. Для этого Украине нужны дальнобойные ракеты, но кто знает, возможно пригодятся именно те, которые недавно стали причиной "хлопка" в Феодосийском районе.

А если такой "хлопок" произойдет в момент, когда очередная партия ракет "Калибр" будет загружаться в российские корабли, эффекты будут куда более интересными.

Каждый из перечисленных вариантов вполне реален и требует едва ли не диаметрально противоположных контрмер со стороны врага, что приведет к распылению ресурсов.