Анонс повторення знищення ракетного крейсера "Москва" росіян озвучив міністр оборони України Олексій Резніков. Водночас він був дуже обмеженим в описі деталей майбутньої спецоперації. Розповідаємо, чим дійсно можуть атакувати ЗСУ.

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Ми можемо пропонувати їм ще черговий "сюрприз" на морі, чергову "бавовну", пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо на відповідний момент, щоб повторити цю історію,

– сказав очільник українського оборонного відомства.

Олексій Резніков зазначив, що деталей розкрити не може через "домовленість із командувачем українського флоту Олексієм Неїжпапою". Власне, завдяки його зусиллям та зусиллям його команди це сталося.

У чому користь подібних анонсів? У будь-якому разі ворог почне докладати зусилля та витрачати ресурси на пошук нової загрози. А час покаже, була вона реальною, чи ні.

Повітряна версія "Нептуна" та інші варіанти атак

З усім тим, Україна уже давно працює над створенням повітряної версії "Нептуна". А це вже дозволяє збільшити зону ураження, а головне здійснити пуск з неочікуваного для противника напряму.

Окрім протикорабельних ракет ворог вже відчув на собі результативність українських морських дронів-камікадзе. А масоване використання цих засобі може бути досить ефективним засобом знищення ворожих кораблів.

Зрештою залишається й варіант, коли ворожі кораблі зазнають ураження ще у бухті. Для цього Україні потрібні далекобійні ракети, але хто зна, можливо згодяться саме ті, які нещодавно стали причиною "бавовни" у районі Феодосії.

А якщо така "бавовна" станеться у момент, коли чергова партія ракет "Калібр" буде завантажуватись у російські кораблі, ефекти буде куди цікавішим.

Зверніть увагу! Кожен із перелічених варіантів цілком реальний і потребує ледь не діаметрально протилежних контрзаходів з боку ворога, що призведе до розпорошення ресурсів.