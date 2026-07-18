"Флот – стоп": "Мадяр" рассказал об эффективном поражении вражеских целей

В ночь на 18 июля силы беспилотных систем поразили еще 13 судов "теневого флота" России. Всего в ходе операции "МоЛоЧКа" россияне потеряли более 170 судов.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Каковы результаты операции?

"Мадяр" заявил о новых результатах операции "МоЛоЧКа", направленной против российского "теневого флота". Среди пораженных судов 18 июля – восемь сухогрузов, танкер, танкер-газовоз, буксир и два плавучих крана врага.

Благодаря ударам украинских беспилотников с 6 по 18 июля в рамках операции вражеский флот потерял 172 судна. Из них 118 попали под прицел в Азовском море, еще 54 – в Черном.

Цель неизменна: остановка логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций,

– добавил командующий СБС ВСУ.

По словам "Мадяра", операторы дронов пытаются отработать по судам так, чтобы вывести их из строя и не допустить разливов нефти в моря.