Европа готова увеличить производство и расходы на оборону, президент Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с Китом Келлогом. Она подчеркнула важность роли ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 февраля встретилась со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

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Европа будет больше тратить на оборону

Во время встречи в Брюсселе фон дер Ляйен отметила важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины.

Она объяснила, что общая сумма обязательств ЕС составляет 135 миллиардов евро – больше, чем у любого другого союзника. А 52 миллиарда долларов в виде военной помощи соответствуют вкладу США.

Европа планирует увеличить расходы на оборону. Это должно было бы усилить военный потенциал ЕС и Украины.

По словам фон дер Ляйен, ЕС не только готов внести свой вклад в помощь Украине, а может даже сделать больше.

Фон дер Ляйен подчеркнула приверженность ЕС справедливому и прочному миру. Кроме этого, она отметила, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности.

Она дала понять, что сейчас наступил критический момент.