Фонд дочери Путина приобрел долю компании крупнейшего производителя БПЛА в России, – СМИ
Источник:nv.ua
Фонд "Иннопрактика", возглавляемый дочкой Путина Катериной Тихоновой, приобрел долю у группы компаний "Геоскан". Она является крупнейшим производителем беспилотников в России.
Об этом пишет издание NV. Ранее российский диктатор отказывался говорить о бизнесах и деятельности своей дочери "в рамках безопасности", информирует 24 Канал.
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Деятельность "Геоскана"
Группа компаний "Геоскан" производит гражданские авиационные беспилотники. Также программное обеспечение для фотограммметрической обработки данных. В начале июня 2023 Украина наложила санкции на данную структуру, поскольку "ее продукция интегрирована в цепь производства товаров военного и/или двойного назначения".
Ранее глава правительства Башкирии Андрей Назаров анонсировал создание на мощностях "Геоскан-Уфа" БПЛА для войны в Украине. Именно это послужило поводом для санкций.
В июне 2022 года генеральный директор Алексей Семенов продал 40% компании директору "Урал-Трейдинг". Она вроде бы принадлежит неизвестному 67-летнему Халиту Зарипову. Сообщается, что компания занимается многими видами деятельности: от оценки недвижимости до торговли пивом и мясом. При этом производства БПЛА в ее профиле вроде бы нет.
Что известно о деятельности дочери Путина: основное о Тихоновой
- Известно, что у российского диктатора две дочери – Мария и Катерина. Но информация об их жизни тщательно охраняется. Как отмечают СМИ, Тихонова занималась акробатическим рок-н-роллом и участвовала в соревнованиях. Она является кандидатом физико-математических наук и небедной предпринимательницей.
- Как отвечал Путин в интервью журналистам, его дети не занимаются бизнесом и политикой, а "просто живут жизнь". Впрочем, в 2015 году так называемый российский оппозиционер Алексей Навальный сообщал, что фонд Катерины обогатился на 452 млн. рублей. И это был не единственный случай.
- В 2018 году Тихонову впервые показали в репортаже одного из российских телеканалов о деятельности "Иннопрактики". Она была представлена руководителем института.
- В апреле 2022 года Белый дом опубликовал сообщение о наложении санкций на взрослых детей Путина. Очевидно говорилось о Марии и Катерине. 19 октября 2022 Тихонова добавлена в санкционный список Украины.