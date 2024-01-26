Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по нефти и газу Михаил Крутыхин, заметив, что часть ресурсов из этого фонда национального благосостояния России арестована за границей. Сейчас там есть только юани и золото.

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Пытаются держать курс рубля

Как подчеркнул Крутыхин, Кремль активно продает золото, чтобы финансировать российский бюджет. При нынешних ценах на нефть россияне не имеют возможности свести его без дефицита.

Раньше считалось, что для этого нужно продавать 1 баррель нефти за более чем 71 доллар. В свое время удавалось продавать даже за 78 долларов, но дефицит все равно был.

Дефицит нужно восполнять. Должны брать с этой "копилки" деньги. Сейчас есть аргументированные выводы независимых российских экономистов. Они говорят, что, если такими темпами и дальше будут опустошать этот фонд, то за 1– 2 года его уже не будет. А потом не будет откуда взять денег,

– сказал Крутыхин.

Тогда останется единственный вариант– девальвация рубля. Сейчас Кремль искусственно поддерживает курс, но этого всего недостаточно. К примеру, недавно он просел на 1% по отношению к доллару, а насчет юаня – на 1,5%.

То, что искусственно поддерживают курс рубля – это очевидно. Но этого недостаточно. Что бы они не делали, курс все равно взлетит. Думаю, что это довольно скоро произойдет. Рубль взлетит к концу года,

– подчеркнул Крутихин.

Ситуация в России: коротко