Про це 24 Каналу розповів експерт з нафти та газу Михайло Крутихін, зауваживши, що частина ресурсів з цього фонду національного добробуту Росії арештована за кордоном. Зараз там є лише юані та золото.

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Намагаються тримати курс рубля

Як наголосив Крутихін, Кремль активно продає золото, щоб фінансувати російський бюджет. При нинішніх цінах на нафту окупанти не мають можливості звести його без дефіциту.

Раніше вважалося, що для цього потрібно продавати 1 барель нафти за понад 71 долар. Свого часу вдавалося продавати навіть за 78 доларів, але дефіцит все одно був.

Дефіцит треба поповнювати. Мусять брати з цієї "копілки" гроші. Зараз є аргументовані висновки незалежних російських економістів. Вони кажуть, що, якщо такими темпами і далі будуть спустошувати цей фонд, то за 1 – 2 роки його вже не буде. А потім вони не матимуть звідки взяти грошей,

– сказав Крутихін.

Тоді залишиться єдиний варіант – девальвація рубля. Зараз Кремль штучно підтримує курс, але цього всього недостатньо. До прикладу, нещодавно він просів на 1% щодо долара, а щодо юаня – на 1,5%.

Те, що штучно підтримують курс рубля – це очевидно. Але цього недостатньо. Що вони не робитимуть, курс все одно злетить. Думаю, що це доволі швидко станеться. Рубль злетить до кінця року,

– підкреслив Крутихін.

Ситуація в Росії: коротко