Фонд Притулы завез в Украину рекордную партию бронетехники: приехали первые "Спартаны"
Благотворительный Фонд Сергея Притулы закупил 101 гусеничный броневик. Уже 1 – 2 марта в Украину прибыли первые 24 бронированные машины.
Притула подчеркнул, что впервые наша армия получает столь большую партию бронетехники не по линии международной помощи, а благодаря донатам сотен тысяч украинцев.
Кстати говоря Притула показал первое видео использования украинского беспилотника Shark в боевых условиях
Что приобрели для ВСУ
Среди 101 приобретенной машины есть техника восьми моделей:
- FV103 Spartan – бронетранспортер для перевозки личного состава;
- Samaritan – бронированная гусеничная эвакуационная машина;
- Sultan – бронированная гусеничная командная машина;
- Stormer – бронированная гусеничная машина под установку зенитной системы;
- Shielder – бронированная гусеничная машина для подвоза боекомплекта, личного состава установки противотанковых ракетных комплексов;
- FV432 Bulldog – бронетранспортер для перевозки личного состава;
- FV434 – бронированная гусеничная машина с краном для ремонта и эвакуации;
- Samson – бронированная гусеничная машина для эвакуации бронетехники.
Притула поблагодарил всех за взносы. Он отметил, что вместе продолжают подставлять плечо нашим Силам Обороны на новом уровне.
Броневики для украинских защитников / Фото Фонда Притулы:
Куда направят БТР
После ввоза в Украину команда Фонда передает броневики Командованию Сухопутных войск ВСУ, а военные будут заниматься распределением по бригадам.
Подчеркнули, что гусеничная техника чрезвычайно важна и для обороны, и для наступления, особенно в условиях осадков и бездорожья. ВСУ уже используют бронемашины FV103 Spartan и похожие модели, поскольку раньше их передавали союзники.
Напомним, большой сбор на британские бронетранспортеры Фонд Притулы объявил 2 ноября 2022 года. За полтора суток удалось собрать 236 миллионов гривен. Вся партия уже оплачена и едет в Украину.
БТР, прибывшие в Украину: видео