Фонд "Вернись живым" испытывает на фронте "видеотруба разведчика": на что она способна
Источник:ГУР
Украинские волонтеры из фонда "Вернись живым" разработали для ВСУ специальное устройство. Первые образцы "видеотрубы разведчика" уже испытывают на фронте.
На передовой испытывают 5 опытных устройств "видеотруба разведчика". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
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Как рассказали волонтеры благотворительного фонда "Вернись живым", такие устройства должны уменьшить потери защитников Украины от снайперского огня противника и улучшить качество наблюдения за врагом.
По сравнению с подобными советскими средствами наблюдения разработанный прибор имеет камеру с широким углом обзора и экран с большим разрешением, отметили в ГУР МО Украины.
Волонтеры разработали для ВСУ "видеотруб разведчика" / Фото БФ "Вернись живым"
Специальное устройство, разработанное украинскими волонтерами для наших Вооруженных Сил, позволяет мониторить действия врага с закрытых позиций. Первые опытные устройства уже опробуют на передовой.
Зачем ВСУ такое оборудование
Команда благотворительного фонда "Вернись живым" объяснила, что на определенных участках фронта война с российскими захватчиками постепенно переходит к позиционной. Фактически это означает, что активизируются вражеские снайперы.
Напомним, во время окопных боев на Донбассе в 2015 – 2022 годах стрелки противника, к сожалению, наносили немало потерь среди наших воинов.
Поэтому мы действуем на опережение, создавая новые, современные и главное – безопасные средства для наблюдения за врагом с закрытых позиций,
– сообщили в фонде.
По состоянию на 8 июня 2022 года уже 5 первых опытных устройств испытываются на передовой нашими военными.
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Волонтеры отметили, что хотят сделать это средство наблюдения максимально качественным, поэтому после "обратной связи" от военных с передовой, команда фонда "Вернись живым" улучшит его и запустит в серийное производство.
ВСУ испытывают новое устройство наблюдения / Фото БФ "Вернись живым"
Что известно о "видеотрубе разведчика": главное
- "Видеотруба разведчика" имеет камеру с широким углом обзора и экран с большим разрешением, что должно устранить дискомфорт от пользования советскими средствами наблюдения.
- Это позволит мониторить действия врага с закрытой позиции. А значит – быть недостижимым для русского снайпера.
- Стоимость одной "видеотрубы разведчика" составляет 320 долларов США, а это примерно 11 250 гривен.
- В благотворительном фонде "Вернись живым" сначала планируют изготовить 100 таких устройств, а в перспективе - насытить ими весь фронт.