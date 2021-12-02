На фоне коррупционного скандала: экс-канцлер Австрии Курц уходит из политики
Источник:The Local
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит из политики. Это случилось на фоне коррупционного расследования и после рождения сына.
Сам Курц заявил, что именно после рождения ребенка принял соответствующее решение. Об этом политик заявил 2 декабря на пресс-конференции.
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Экс-канцлер Курц заявил, что уходит из политики
Себастьян Курц заявил, что последние несколько месяцев стали для него "невероятно напряженным временем" и "американскими горками относительно эмоций".
Именно поэтому 35-летний экс-канцлер покидает пост председателя Австрийской народной партии, которая находится у власти и лидера ее парламентской фракции.
Политик пояснил, что именно рождение помогло ему осознать, что он не хочет заниматься политикой.
Курц прокомментировал обвинения и назвал себя "ни святым, ни преступником"
Комментируя обвинения в отношении него, политик сказал, что не является "ни святым, ни преступником". Однако заверил, что обвинения против него являются ложными.
Также 3 декабря должно состояться заседание федерального исполнительного органа партии. На нем Курц передаст председательство Австрийской народной партией Августу Вегингеру.
По информации СМИ, которые ссылаются на источники в правительственных кругах, – следующим федеральным канцлером Австрии станет нынешний глава МВД Карл Нехаммер.
Коротко о скандале с экс-канцлером Себастьяном Курцом
- В октябре 2021 года в офисе тогдашнего канцлера Себастьяна Курца следователи провели обыски. Их причиной стало дело о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. Дело о вероятной коррупции начали расследовать еще в апреле 2021 года.
- По версии следствия, Курц, мол, в 2016 – 2018 годах обеспечивал своей партии положительный имидж в прессе. Среди прочего – и благодаря заказным социологическим опросам. Именно поэтому по этому делу уже задержали работницу агентства социологических исследований.
- Уже 9 октября, после обысков, Курц подал в отставку с поста канцлера Австрии.
- 10 октября президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что новым канцлером страны станет глава МИД Александер Шалленберг.
- В конце октября поддержка Австрийской народной партии после обвинений в отношении бывшего канцлера Курца уменьшилась с 34% до 26%.