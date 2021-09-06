На фоне масштабных учений "Запад-2021": Россия наращивает количество резервистов в армии

В российском министерстве обороны заявили об увеличении количества резервистов в армии. Такое заявление Россия сделала перед проведением масштабных учений "Запад-2021".

Российские резервисты пока проходят обучение в Калининградской области. Об этом сообщили в ведомстве.

К теме Демонстрация готовности России к конфликту, – Литва про учения "Запад-2021"

Россия заявила об увеличении количества резервистов

Сейчас принято решение о наращивании численности резервистов,

– рассказали в российском ведомстве.

Однако там не назвали о каком количестве военных говорится. Однако похвастались, что впервые Россия привлекла резервистов еще в 2016 году.

Кстати, 12 августа начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа, полковник Константин Запатоцкий заявил, что до конца августа планируется создать боевой армейский резервный состав с 38 тысяч человек.

Учения "Запад-2021": что известно

Россия вместе с Беларусью проводит учения "Запад-2021". Они запланированы на 10 – 16 сентября. Их тема – "применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Накануне их начала Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и заявил, что Беларусь вместе с Россией примет участие в военных учениях "Запад-2021", ведь якобы "воевать придется вместе". Кремль направит в Беларусь ориентировочно 2,5 тысячи российских военных.

В Вильнюсе рассказали, что эти учения – первый шаг для военной интеграции России и Беларуси. Именно поэтому часть сил и техники может уже остаться на белорусской территории и в Западной военном округе России.