На фоне протестов против карантина: в Европе продолжает расти заболеваемость COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается. В частности, высокий уровень заражения фиксируют в Австрии и Нидерландах.

А именно, в Австрии в течение суток обнаружили более 14 тысяч новых инфицированных коронавирусом. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации канцлер Александер Шалленберг заявил, что в стране введут принудительную вакцинацию.

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После введения локдауна в Вене вспыхнули массовые протесты.

Ухудшение ситуации в Нидерландах

Только за сутки в Нидерландах зафиксировали более 23 тысяч зараженных. Кроме того, из жизни ушли 132 человека. Тем временем в стране начались массовые протесты из-за усиления карантина. В частности, активисты жгли автомобили и велосипеды полицейских.

Премьер-министр Нидерландов резко прокомментировал ситуацию. Он заявил, что всегда будет защищать право на протест, в то же время в стране "идиоты используют чистое насилие".

В результате протестов в стране пострадали несколько человек.