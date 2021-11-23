Зкорема, в Австрії упродовж доби виявили понад 14 тисяч нових інфікованих коронавірусом. На тлі погіршення епідеміологічної ситуації канцлер Александер Шалленберґ заявив, що у країні запровадять примусову вакцинацію.

Зауважте У Празі сотні людей влаштували протест через обмеження для невакцинованих

Після запровадження локдауну у Відні спалахнули масові протести.

Погіршення ситуації у Нідерландах

Лише за добу у Нідерландах зафіксували понад 23 тисячі заражених. Окрім того, з життя пішли 132 людини. Тим часом у країні розпочалися масові протести через посилення карантину. Зокрема, активісти палили автомобілі та велосипеди поліцейських.

Прем'єр-міністр Нідерландів різко прокоментував ситуацію. Він заявив, що завжди захищатиме право на протест, водночас у країні "ідіоти використовують чисте насильство".

Внаслідок протестів у країні постраждали декілька людей.

Зауважте! У ВООЗ вкотре закликали людей вакцинуватися. Адже в іншому випадку ситуація може ще більше ускладнитися. За даними ВООЗ, лише у Європі до березня від COVID-19 можуть померти ще пів мільйона людей.