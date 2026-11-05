Защита территорий и спасение жизней: Зеленский сказал, что существенно поможет Украине в войне

5 ноября президент предложил международным партнерам присоединиться к совместному производству беспилотников. Украина готова делиться разработанными технологиями для защиты границ и морских пространств.

Об этом шла речь во время выступления главы государства на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита.

Что сказал Зеленский

Зеленский отметил, что современные реалии требуют от каждой страны развития мощных беспилотных систем, передовых технологий и средств радиоэлектронной борьбы.

Применение этих систем выходит далеко за пределы чисто военных действий. Речь идет прежде всего о пограничном контроле, обеспечении безопасности на море, а также защите территориальных вод и исключительных экономических зон каждого государства.

Технологические решения позволяют эффективно контролировать сложные ландшафты – горные массивы, леса и участки местности, где наблюдение традиционными методами затруднено. Кроме того, беспилотники способны спасать человеческие жизни при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Дроны сочетают в себе функции мониторинга, прикрытия и прямого противодействия врагам и преступникам. Современные средства радиоэлектронной борьбы играют в этом процессе не менее важную роль.

В Украине налажено производство таких систем и имеются мощности для выпуска значительно большего количества беспилотников, чем позволяет имеющееся финансирование. В настоящее время продолжается создание совместных производственных линий с международными партнерами.

Мы готовы делиться нашим опытом, нашими технологическими системами, которые мы разработали. У нас есть формат под названием Drone Deals. Я приглашаю каждую страну, стремящуюся к большей безопасности, присоединиться к нам,

– прозвучало в ходе обращения.

Партнерам также доступны другие форматы взаимного сотрудничества в сфере высоких технологий и оборонного производства.

К слову, президент во время выступления говорил и об окончании войны в Украине. Он подчеркнул, что Россия способна остановить войну, если Путин проявит такое желание и будет соблюдать соответствующие условия. Это подтвердила проведенная в Олешках гуманитарная миссия.