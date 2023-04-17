Формируются в основном преступниками: Россия уже применяет в Украине новые "штурмовые подразделения Z"

Постоянные войска России значительно снизили свою активность. Следовательно, военное командование страны-агрессора уже привлекает так называемые "штурмовые подразделения Z" на оккупированных территориях.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Кремль "тщательно работает над увеличением этих штурмовых подразделений".

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Конфликт Шойгу и Пригожина теперь имеет объяснение

Дмитрашковский утверждает, что активность и потенциал россиян в атаках значительно снизились. Однако так называемые "штурмовые подразделения Z", укомплектованные людьми с криминальным прошлым, якобы должны улучшить ситуацию российской армии.

Теперь и понятен конфликт между Пригожиным и Шойгу, потому что последний фактически отнял возможность пополнять ряды "вагнеровцев" узниками. В настоящее время Вооруженные силы России формируются этими людьми с уголовным прошлым,

– заметил спикер.

Напомним, что эти подразделения Россия также формирует из вновь новобранцев резервистов вне структуры обычных армейских подразделений и затем бросает в уже действующие полки и бригады.

Американские аналитики Института изучения войны предполагали, что вероятнее всего, роты "Шторм Z" развернут вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк для поддержки безуспешных наступательных действий Южного военного округа (ПВО).

Создание этих подразделений планируется также и в отдельных бригадах 1-го армейского корпуса (сил "ДНР") и в составе 150-й мотострелковой дивизии (в составе 8-й общевойсковой армии).

"Z-штурмовикам" проводят просветительскую работу

Дмитрашковский рассказал, что недавно наши воины под Марьинкой взяли в плен 15 российских военных. Они, по сути, и были бойцами "штурмовых подразделений Z". Пленные рассказали, что у них плохое обеспечение и старое оружие. Более того, очень многие из этих подразделений не хотят идти воевать.

"Именно поэтому сейчас среди этих воинов ведется работа, чтобы они шли штурмовать позиции ВСУ", – отметил руководитель пресс-центра.

Россия несет бешеные потери

За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 590 захватчиков. Следовательно, по состоянию на 17 апреля армия России потеряла 182 660 человек.

Кроме живой силы захватчики массово теряют свою технику. С 24 февраля 2022 года украинская армия уничтожила: