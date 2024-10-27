Россияне хотят форсировать Оскол, чтобы захватить Купянск: какие у них шансы
Захватчики продолжают наступать на Харьковщине. В частности, враг не оставляет намерений повторно оккупировать Купянск, второй крупнейший железнодорожный узел в области.
Для того, чтобы снова завладеть городом россияне должны форсировать реку Оскол. В эфире телемарафона военный 77-й отдельной аэромобильной бригада Десантно-штурмовых войск оценил способность захватчиков попасть на правый берег реки, передает 24 Канал.
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Какова ситуация на Купянщине
Сейчас враг безуспешно пытается закрепиться в Кругляковке, селе в Купянском районе, расположенном на левобережье Оскольского водохранилища.
Противник там прорывается на механизированных колоннах, используя БМП, танки, но не может зацепиться, потому что его постоянно выбивают.
По словам военного, говорить о форсировании Оскола еще рано. Хотя карта DeepState показывает, что россияне подошли к левому берегу реки, они еще там не закрепились.
Воин вспомнил, что оккупанты пытались возвести переправу через небольшую реку в районе Стельмаховки. Впрочем, наши подразделения уничтожили эти переправы.
Даже там в районе Стельмаховки они не могут наладить логистику через переправы. Тем более это сложно сделать на Осколе. Там на пути стоит специфический рельеф, сама река расположена в низине.
Трудно представить, что россияне удачно смогут ее форсировать. Даже для того, чтобы начать форсировать ее, нужно вытеснить полностью нашу группировку за Оскол. Сейчас об этом речь не идет,
– подчеркнул военнослужащий.
К слову, в Купянске Харьковской области остаются более 3000 человек, а линия фронта расположена в 2,5 километрах от центра города.