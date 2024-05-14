"Десятки тысяч мин": в Генштабе рассказали детали о фортификации в Харьковской области

Подразделения инженерных войск постоянно обустраивают оборонительные рубежи по всей линии соприкосновения с врагом. В частности, вдоль границы между Украиной и Россией.

Так, с начала 2024 года только на территории Харьковской области были установлены “десятки тысяч мин”. По состоянию на сегодня эта работа до сих пор продолжается. Об этом говорится в официальном заявлении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Наращивают фортификацию

Как сообщили в Генштабе ВСУ, подразделения инженерных войск постоянно осуществляют работу по "повышению живучести войск" с помощью инженерного оборудования оборонительных рубежей по всей линии боевого соприкосновения.

Более того, этого касается и выполнения мероприятий по фортификационному оборудованию и наращиванию системы инженерных заграждений – минно-взрывных и невзрывных.

Так, только в Харьковской области за 2024 год инженерно-саперными подразделениями Сил поддержки были установлены десятки тысяч мин,

– говорится в сообщении.

Также там отметили, что, что фортификационное оборудование линии обороны является процессом непрерывным, ведь эта линия требует постоянного содержания, совершенствования и восстановления.

"Непосредственно на подразделения инженерных войск Командования Сил поддержки ВС Украины, возложена задача по оборудованию второго оборонительного рубежа и оказания помощи общевойсковым подразделениям ВС Украины по оборудованию первого оборонительного рубежа на отдельных участках фронта", – добавили в Генштабе.

Какова сейчас ситуация в Харьковской области: главное