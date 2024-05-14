"Десятки тысяч мин": в Генштабе рассказали детали о фортификации в Харьковской области
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Подразделения инженерных войск постоянно обустраивают оборонительные рубежи по всей линии соприкосновения с врагом. В частности, вдоль границы между Украиной и Россией.
Так, с начала 2024 года только на территории Харьковской области были установлены “десятки тысяч мин”. По состоянию на сегодня эта работа до сих пор продолжается. Об этом говорится в официальном заявлении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Наращивают фортификацию
Как сообщили в Генштабе ВСУ, подразделения инженерных войск постоянно осуществляют работу по "повышению живучести войск" с помощью инженерного оборудования оборонительных рубежей по всей линии боевого соприкосновения.
Более того, этого касается и выполнения мероприятий по фортификационному оборудованию и наращиванию системы инженерных заграждений – минно-взрывных и невзрывных.
Так, только в Харьковской области за 2024 год инженерно-саперными подразделениями Сил поддержки были установлены десятки тысяч мин,
– говорится в сообщении.
Также там отметили, что, что фортификационное оборудование линии обороны является процессом непрерывным, ведь эта линия требует постоянного содержания, совершенствования и восстановления.
"Непосредственно на подразделения инженерных войск Командования Сил поддержки ВС Украины, возложена задача по оборудованию второго оборонительного рубежа и оказания помощи общевойсковым подразделениям ВС Украины по оборудованию первого оборонительного рубежа на отдельных участках фронта", – добавили в Генштабе.
Какова сейчас ситуация в Харьковской области: главное
- Глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили рассказал, что ВСУ сейчас контролируют город, однако оккупанты, продвигаясь незначительными группами, пытаются зайти на окраины Волчанска.
- По его словам, боевые столкновения в окрестностях города практически не прекращаются – так же как непрерывными являются обстрелы, которые враг ведет по населенному пункту, создав в Волчанске катастрофическую ситуацию.
- Вражеские силы продолжают уничтожать Часов Яр артиллерией и КАБами, сбрасывая на город и населенные пункты поблизости и стремятся захватить Часов Яр и его высоты, чтобы в дальнейшем обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск.
- Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов предполагает, что Силы обороны стабилизируют фронт в течение ближайших дней. Он отметил, что ситуация в Харьковской области была на грани, с каждым часом приближалась к критической.