Как ВСУ строят фортификационные сооружения: военный эксперт назвал главные сложности

Украина усиленно работает над строительством фортификационных сооружений. Этот процесс сложный и масштабный, но он понемногу продвигается вперед.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что вокруг этого вопроса есть много различных манипуляций. В частности государство часто обвиняют, что надлежащие фортификационные сооружения не были сделаны еще в 2023 году.

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Это – дискуссионный вопрос. Ведь в 2023 году Украина полностью сделала ставку на контрнаступление. К сожалению, государство не имеет настолько мощных ресурсов, чтобы одновременно сосредоточиться на двух направлениях. Однако сейчас большой акцент идет именно на строительство оборонительных сооружений.

Какие есть проблемы

Как отметил Черник, некоторые люди утверждают, что нужно чуть ли не строительные фирмы отправлять на передовую для строительства оборонительных сооружений. Это – нонсенс. Согласно всем нормативам окопные позиции должна делать пехота. Следующие линии обороны – сюда уже можно приобщать оперативные силы поддержки.

С бетоном на первой линии не повоюешь. Техника, которая должна залить бетон, не сможет подъехать к окопу, ведь ее просто уничтожат. А вот за 8-9-10 километров, где уже будут другие линии обороны, это уместно. Оно и делается,

– сказал Черник.

Известно, что с начала 2024 года Кабмин выделил 20 миллиардов гривен на строительство фортификационных сооружений. Больше всего получила Харьковская область – почти 4 миллиарда. Это вполне уместно, ведь оккупанты явно мечтают когда-то снова ударить в сторону Харькова.

Харьковская область "сидит у противника" как заноза в глазу. Они мечтают в сторону Харькова ударить. Поэтому укрепление границы в инженерном понимании – это хорошо. Речь идет не только о ДОТах и ДЗОТах. Но и о широких минных полях, противотанковых рвах, оборудовании специальными средствами с сигнализацией. Это – взвешенный и правильный шаг по укреплению территории,

– подчеркнул Черник.

Оборонительные укрепления в Украине: коротко