Почти 10 тысяч "зубов дракона": какова ситуация с фортификациями в Киевской области
Источник:Киевская ОВА
В Киевской области продолжают строить фортификационные сооружения. В частности, по состоянию на сейчас в регионе разместили почти 10 тысяч "зубов дракона".
Кроме этого, в Киевской области строят противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения. Власть постоянно на связи с военными, чтобы создать надежные укрепления.
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Фортификации в Киевской области
Киевская область продолжает наращивать работы по обустройству фортификационных сооружений. В областной военной администрации отметили, что строительство ведут в соответствии с государственными задачами.
Строительство фортификаций предусматривает создание разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий. Кроме этого, устанавливаются заградительные рубежи, то есть так называемые "зубы драконов", а также противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения. По состоянию на сейчас построено уже почти 10 тысяч бетонных пирамид, обустроено противотанковый ров.
В Киевской ОВА отметили, что они постоянно коммуницируют с военными, чтобы построить эффективные сооружения с надежной защитой.
Строительство фортификаций под постоянным контролем. На этой неделе провели заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" с участием представителей всех правоохранительных органов, военных и подрядчиков, которые вовлечены в этот процесс. Ко всем требование единое: качество, соблюдение сроков и эффективное использование средств,
– отметил Руслан Кравченко.
Фортификации в Украине
- В ВСУ рассказали, что не строить в 2023 году фортификационные сооружения, поскольку все силы армии были направлены на наступление. То есть саперы и инженеры были привлечены для преодоления вражеских сооружений. Строительство начали в декабре прошлого года.
- Правительство выделило более 20 миллиардов гривен на фортификационные укрепления и рубежи. Речь идет о качественных бетонных фортификационных сооружениях и взрывных инженерных заграждениях.
- Разведка Великобритании отмечала, что Украина ускорила строительство фортификационных сооружений на разных участках фронта. Речь идет о "зубах дракона", противотанковых канавах, пехотных траншеях, минных полях и укреплении оборонительных позиций. Это повлияет на способность россиян наступать – попытки прорыва россиянами приведет к большим потерям личного состава врага.