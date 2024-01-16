Лед тронулся, – политолог о теме Украины на форуме в Давосе
В Давосе 15 января начался Всемирный экономический форум, открывший двери для самых влиятельных деятелей мира. Это удачная платформа для того, чтобы напомнить миру об Украине и продолжающейся борьбе.
Уже сейчас можно увидеть "смену тренда", если не сконцентрироваться на отдельных заявлениях чиновников. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, подчеркнув, что в мире начали происходить определенные сдвиги по отношению к русско-украинской войне.
Важно Зеленский получит послание от Байдена в Давосе по поводу стратегии войны, – Bloomberg
Мир начинает просыпаться
Политолог отметил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе и Мюнхенской конференции безопасности еще год – два назад не принимались решения. Там велись закрытые и открытые обсуждения с определенной публичной частью. Последние – это определенное мерило настроения и господствующего дискурса на Западе, начиная с формулировки тематики саммита и вокруг чего ведутся дискуссии, завершая итоговыми заявлениями политиков и лидеров государств.
Если прислушаться, то слышно, как сейчас тронулся лед понимания того, что мы уже в прологе глобальной войны. Разговор о российско-украинской войне – это не разговор исключительно об Украине и России. Когда заходит речь о переговорах, раньше мы слышали конструкции "надо как-то завершать войну", и ключевым было "как-то" – перемирие, заморозки и другие сценарии могли лежать на столе. Сейчас все заявления основываются на том, что "любое завершение войны не устраивает Украину", а есть конкретные возможные варианты,
– подчеркнул Саакян.
Поскольку "любое" решение может стать более кровавым, чем российско-украинская война. Уже сегодня есть риски для ряда европейских и западных государств как членов НАТО, так и нет. Российские амбиции лежат гораздо шире, что особенно ярко видно по материалу немецкого издания Bild, которое всколыхнуло часть европейского пространства и задало тренд "посмотреть правде в глаза".
Ранее европейцы сочли "глобальную войну" аморфной, неясной и далекой, поскольку даже политики и интеллектуалы вытесняли вопросы "на потом". Сейчас же мы видим статью министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, который заявляет, что "эра мира кончилась и произошел переход к предвоенному миру".
Все это ощущается на форуме в Давосе. Он достаточно тревожен, с повышенной ролью Европы, которая обсуждается по всем вопросам, и в изменении тональности по отношению к российско-украинской войне. Пока рано говорить "гоп", это лишь грохот этого льда, он еще не растаял, но он уже ощутим и громче, чем был год назад,
– резюмировал Олег Саакян.
Основные заявления с форума в Давосе
- Президент Владимир Зеленский 16 января выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе со специальным обращением. Во время которого назвал Владимира Путина единственной причиной продолжений конфликтов в мире, объяснил чем чревато замораживание войны и призвал присоединиться к украинской "формуле мира". Глава государства напомнил, что мир постоянно призывал "не эскалировать" и при этом подчеркнул, что только полная сила санкций заставит Путина ити на уступки, а любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет снова.
- На полях форума президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили ряд вопросов по обороне Украины. В частности, говорилось о ситуации на украинском фронте. Глава государства рассказал о произошедших в последнее время массированных российских обстрелах украинских городов и общин. Также поднималась тема подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.
- Кроме того, Зеленский провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и обсудили ключевые приоритеты отношений между Украиной и ЕС в ближайшем будущем, прежде всего в контексте приближения нашей страны к фактическому началу переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Они также договорились о начале скрининга украинского законодательства.