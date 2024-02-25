Форум "Украина․ Год 2024" собрал топ-спикеров страны: главные заявления
Диалог о том, как Украине достичь целей в войне, реализовать формулу мира и развивать Силы обороны, сейчас крайне важен. К нему следует привлечь как можно больше лидеров мнений.
В воскресенье, 25 февраля, в Киеве начался форум "Украина. Год 2024", на котором предусмотрены дискуссии по этим и многим другим вопросам. В то же время в этом материале 24 Канал собрал самые главные заявления с мероприятия в формате хронологии.
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"Мы не снимаем вопрос наших отношений с Конгрессом США. В ближайшее время, завтра-послезавтра (26-27 февраля – 24 Канал), вы получите новый пример спикерского сотрудничества на уровне того, как надо продвигать вопрос Украины в Конгрессе США", – сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Министр обороны заявил, что 50% вооружения, выделенного западными партнерами, не приезжает вовремя в Украину. Из-за этого наше государство теряет личный состав и территории. "На сегодня допущены частные производители к производству боеприпасов. Например, в боеприпасах для дронов, они являются лидерами. Так же в артиллерийский и минометных снарядах доля частных производителей в компонентах больше, чем государственных. Мы дальше либерализируем этот рынок", – ответил министр стратегических отраслей на вопрос журналистки 24 Канала о частном бизнесе и ВПК. 5,5 миллиардов долларов – именно на такую сумму с начала вторжения Украина уничтожила или поразила вражеской техники. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко. Также чиновник констатировал, что сейчас идет развертывание региональной сети средств РЭБ, которые будут защищать объекты критической инфраструктуры: "Это сотни объектов", – отмечает Клименко. Зафиксировано, что враг за это время обстреливал наше государство 110 тысяч раз. Это 137 тысяч выездов спасателей и полицейских на места атак. Заместитель Главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский озвучил главную цель команды Сырского. Собственно, это эффективность, системность и анализ применения беспилотных систем. Подразделения (Сил беспилотных систем – 24 Канал), которые в будущем будут сформированы – это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, который поможет наносить противнику максимальные потери. "Стиль нашей войны сегодня – изобретать такие продукты, которые будут менять ситуацию на поле боя", – убеждает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вспоминая о морских дронах, что наделали немало бед для врага, в частности поразили Крымский мост и флот оккупантов. Министр отмечает, что с помощью электронных систем совершенствуют математику войны. Это позволит эффективнее считать и определять потребности Украины, чтобы направлять промышленность в правильное русло. Только FPV-дронов в этом году будет более миллиона. Также разведывательные самолеты, коптеры, лодки, РЭБ... Этого всего будет в этом году больше. "Технологии плюс смелость украинских воинов – это наша формула победы", – акцентирует Федоров. Министр по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин рассказал о развитии ВПК. По его словам, оборонка по состоянию на это время – это 500 предприятий, которые помогают ВСУ уничтожать оккупантов. Это 100 государственных предприятий и 400 – частных. Это 300 тысяч конструкторов, рабочих и ученых, которые работают на оборонку. Камышин отметил, что Украина существенно нарастила производство боеприпасов, в частности для артиллерии. Однако все равно мы не сможем обойтись без помощи от западных партнеров. Приоритет сейчас – оптимизировать ресурсы, сделать их использование более эффективным. На практике это означает уменьшить сумму, которую Украина тратит на ликвидацию одного оккупанта. "Я уверен, что она приблизится к 1000 долларов", – сказал министр. Первому слово дали на форуме министру обороны Украины Рустему Умерову. Он констатировал, что это самая большая война со времен Второй мировой, а также отметил: делается все возможное и невозможное, чтобы осуществить прорыв. План на 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году. Умеров отметил, что наше государство является единственной страной в сегодняшних реалиях, которая имеет реальный боевой опыт. Кроме того, знания о том, что такое Россия, какие у нее сильные и слабые стороны. В то же время важно, по словам чиновника, что это первая война, в которой сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал". Собственно, это является заслугой Украины и партнеров, которые передали соответствующее оружие.
Сотрудничество с Конгрессом США
Задержки в поставках оружия
Частный бизнес и война
Математика войны
Цель команды Сырского
Война инноваций
Работа ВПК и главный приоритет
План на 2024 год
"Мы не снимаем вопрос наших отношений с Конгрессом США. В ближайшее время, завтра-послезавтра (26-27 февраля – 24 Канал), вы получите новый пример спикерского сотрудничества на уровне того, как надо продвигать вопрос Украины в Конгрессе США", – сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Министр обороны заявил, что 50% вооружения, выделенного западными партнерами, не приезжает вовремя в Украину. Из-за этого наше государство теряет личный состав и территории.
"На сегодня допущены частные производители к производству боеприпасов. Например, в боеприпасах для дронов, они являются лидерами. Так же в артиллерийский и минометных снарядах доля частных производителей в компонентах больше, чем государственных. Мы дальше либерализируем этот рынок", – ответил министр стратегических отраслей на вопрос журналистки 24 Канала о частном бизнесе и ВПК.
5,5 миллиардов долларов – именно на такую сумму с начала вторжения Украина уничтожила или поразила вражеской техники. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко.
Также чиновник констатировал, что сейчас идет развертывание региональной сети средств РЭБ, которые будут защищать объекты критической инфраструктуры: "Это сотни объектов", – отмечает Клименко.
Зафиксировано, что враг за это время обстреливал наше государство 110 тысяч раз. Это 137 тысяч выездов спасателей и полицейских на места атак.
Заместитель Главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский озвучил главную цель команды Сырского. Собственно, это эффективность, системность и анализ применения беспилотных систем.
Подразделения (Сил беспилотных систем – 24 Канал), которые в будущем будут сформированы – это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, который поможет наносить противнику максимальные потери.
"Стиль нашей войны сегодня – изобретать такие продукты, которые будут менять ситуацию на поле боя", – убеждает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вспоминая о морских дронах, что наделали немало бед для врага, в частности поразили Крымский мост и флот оккупантов.
Министр отмечает, что с помощью электронных систем совершенствуют математику войны. Это позволит эффективнее считать и определять потребности Украины, чтобы направлять промышленность в правильное русло.
Только FPV-дронов в этом году будет более миллиона. Также разведывательные самолеты, коптеры, лодки, РЭБ... Этого всего будет в этом году больше.
"Технологии плюс смелость украинских воинов – это наша формула победы", – акцентирует Федоров.
Министр по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин рассказал о развитии ВПК. По его словам, оборонка по состоянию на это время – это 500 предприятий, которые помогают ВСУ уничтожать оккупантов.
Это 100 государственных предприятий и 400 – частных. Это 300 тысяч конструкторов, рабочих и ученых, которые работают на оборонку.
Камышин отметил, что Украина существенно нарастила производство боеприпасов, в частности для артиллерии. Однако все равно мы не сможем обойтись без помощи от западных партнеров.
Приоритет сейчас – оптимизировать ресурсы, сделать их использование более эффективным. На практике это означает уменьшить сумму, которую Украина тратит на ликвидацию одного оккупанта.
"Я уверен, что она приблизится к 1000 долларов", – сказал министр.
Первому слово дали на форуме министру обороны Украины Рустему Умерову. Он констатировал, что это самая большая война со времен Второй мировой, а также отметил: делается все возможное и невозможное, чтобы осуществить прорыв.
План на 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году.
Умеров отметил, что наше государство является единственной страной в сегодняшних реалиях, которая имеет реальный боевой опыт. Кроме того, знания о том, что такое Россия, какие у нее сильные и слабые стороны.
В то же время важно, по словам чиновника, что это первая война, в которой сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал". Собственно, это является заслугой Украины и партнеров, которые передали соответствующее оружие.