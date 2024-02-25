Форум "Украина․ Год 2024" собрал топ-спикеров страны: главные заявления

Диалог о том, как Украине достичь целей в войне, реализовать формулу мира и развивать Силы обороны, сейчас крайне важен. К нему следует привлечь как можно больше лидеров мнений.

В воскресенье, 25 февраля, в Киеве начался форум "Украина. Год 2024", на котором предусмотрены дискуссии по этим и многим другим вопросам. В то же время в этом материале 24 Канал собрал самые главные заявления с мероприятия в формате хронологии.

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