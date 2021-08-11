Олицетворение ужаса и боли: фото пожилой женщины на фоне пожара в Греции поразило мир
Источник:Star
Фото пожилой жительницы греческого острова Эвия, который охватили лесные пожары, облетело все мировые СМИ. Кадр сделали в тот момент, когда она должна была покинуть свой дом и думала, что потеряла мужа.
На снимке женщина держится за сердце, а вокруг нее оранжевый пейзаж, на заднем фоне ярко пылает огонь.
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Фото женщины на фоне пожара в Греции поразило мир
Журналисты выяснили, что женщиной на фотографии является 81-летняя Панайота Нумиди. Она проживает на острове Эвия, которому от возгораний досталось больше всего.
В момент, когда был сделан снимок, она была вынуждена покинуть свой дом, который охватил пожар. Кроме того, тогда женщина была уверена, что ее муж погиб. Ведь он бросился к их дому, чтобы затушить огонь.
Снимок пожилой женщины на фоне пожара разлетелся по миру / Фото Getty Images
К счастью, мужчина выжил, хотя и надышался дымом. Сейчас супруги вместе в больнице и хотят как можно быстрее вернуться домой.
На камеру женщину зафиксировал фотограф Константинос Джейк Цакалидис. В серии есть несколько фотографий, однако многие мировые СМИ для первых полос выбрали одну из них.
Пользователи сети пишут, что фото лучше всего иллюстрирует весь ужас и боль, которые переживают жители Греции из-за масштабных лесных пожаров. Кто-то считает, что именно так выглядит современный "Крик" Эдварда Мунка.
К счастью, человек Панайоты Нумиди выжил / Фото Getty Images
Пожары в Греции: что известно
- В конце июля Грецию охватили масштабные лесные пожары – огонь вспыхнул сразу в 46 очагах. В стране зафиксировали рекордную жару – +46 градусов, ситуацию осложнил еще и сильный ветер.
- В результате возгораний выгорели более 200 тысяч гектаров леса, уничтожены сотни домов. Людей массово эвакуируют из опасных районов.
- Пожар на острове Эвия называют крупнейшим в истории страны.
- Бороться со стихией грекам помогают украинские спасатели. Сотня работников ГСЧС не дала сгореть 2 населенным пунктам.