Воронка под окнами палаты: фото и видео последствий российской атаки по Харькову

В ночь на 27 апреля во время массированной ракетной атаки по Украине россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Цинические удары оккупантов пришлись по медицинскому заведению.

Атака по медучреждению была осуществлена ракетами С-300, сообщает 24 Канал. Вместе с тем городской голова Харькова рассказал о последствия атаки по медучреждению.

Важно Новое наступление России на Харьков: насколько это реально и поможет ли Путину мобилизация

Удар по психиатрическому корпусу

Наиболее циничным в и без того жестоком ударе оккупантов по медучреждению Харькова является то, что они ударили по психиатрическим корпусам. Из-за этого многие пациенты испугались. Одна женщина также получила ранения обломками стекла.

"Прилет" состоялся буквально через минуту после воздушной тревоги. Конечно, среагировать на это и перевести пациентов в укрытие медперсонал не смог. Пришлось заниматься этим непосредственно при обстреле между первым и вторым взрывами.

Повреждение больницы

В результате удара здание больницы получило серьезные повреждения. В здании не осталось ни одного окна. Медперсонал уже помогает разобрать мусор и ждет, когда коммунальщики приедут чинить окна. Очень повезло, что "прилет" не состоялся непосредственно в здание, но воронка расположена точно под окнами палат.

Также на территории больницы был поврежден водопровод. В общем, учитывая то количество людей, что находилась ночью в медучреждении, огромное чудо, что погибших в результате удара нет. Врачи уже приводят пациентов в чувство и размещают в других палатах.

Новости Харькова: последние события