Фотографии убийств из Бучи вызвали шок и ужас в Организации Объединенных Наций, – Гутерреш

На днях украинские военные освободили город Буча, что под Киевом. Вместе с тем весь мир узнал о зверствах, которые совершали российские наемники. И увиденное шокировало ООН.

Как отметил генеральный секретарь ООН, необходимо провести расследование. Оно должно быть независимым и привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления в Буче.

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В ООН шокированы увиденным в Буче

Так, фотографии погибших мирных жителей на улицах Бучи, а также массовые захоронения шокировали и привели в шок представителей ООН.

Я глубоко поражен фотографиями мирных жителей, убитых в Буче, Украина. Чрезвычайно важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению к ответственности,

– Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН.

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