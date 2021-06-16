"Хаотичная схватка": на фотосессии Байдена с Путиным возникли недоразумения между журналистами

Перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена возникли недоразумения между журналистами. Из-за шума репортеров политиков не было слышно.
Из-за шума медийщиков короткие высказывания президентов было плохо слышно. Все хотели успеть спросить что-то или сделать фото и видео.
Важно О Донбассе и вступлении в НАТО: Путин рассказал о теме Украины в переговорах с Байденом
Схватка репортеров
Издание отметило, что этот момент был "хаотичной схваткой репортеров" с обеих сторон. Байден даже спросил госсекретаря Энтони Блинкена, что происходит. В конце концов, президент затих, поскольку его не слышали.
Американские журналисты утверждают, что успели поставить 3 вопроса:
- Один интересовался у Путина, не боится ли тот лидера оппозиции Алексея Навального.
- Другой спрашивал, что Путин будет делать, если Украина присоединится к НАТО.
- Еще один спросил, доверяет ли Байден Путину.
Встреча Байдена и Путина: что нужно знать
- Байден с Путиным встретились в Женеве 16 июня. Переговоры длились 4 с половиной часа.
- Кроме президентов, на встрече присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров.
- Политики решили общаться с журналистами после встречи, но по отдельности. Такое решение приняли США. Кстати, Пресс-конференция Путина уже идет.
- Кстати, президент России рассказал, что говорили об Украине и о ее вступлении в НАТО. Байден якобы согласился с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать Минские соглашения.