"Хаотичная схватка": на фотосессии Байдена с Путиным возникли недоразумения между журналистами

16 июня 2021 , 19:25
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Источник:

CNN

Перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена возникли недоразумения между журналистами. Из-за шума репортеров политиков не было слышно.

Из-за шума медийщиков короткие высказывания президентов было плохо слышно. Все хотели успеть спросить что-то или сделать фото и видео.

Важно О Донбассе и вступлении в НАТО: Путин рассказал о теме Украины в переговорах с Байденом

Схватка репортеров

Издание отметило, что этот момент был "хаотичной схваткой репортеров" с обеих сторон. Байден даже спросил госсекретаря Энтони Блинкена, что происходит. В конце концов, президент затих, поскольку его не слышали.

Американские журналисты утверждают, что успели поставить 3 вопроса:

  1. Один интересовался у Путина, не боится ли тот лидера оппозиции Алексея Навального.
  2. Другой спрашивал, что Путин будет делать, если Украина присоединится к НАТО.
  3. Еще один спросил, доверяет ли Байден Путину.

Встреча Байдена и Путина: что нужно знать

  • Байден с Путиным встретились в Женеве 16 июня. Переговоры длились 4 с половиной часа.
  • Кроме президентов, на встрече присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров.
  • Политики решили общаться с журналистами после встречи, но по отдельности. Такое решение приняли США. Кстати, Пресс-конференция Путина уже идет.
  • Кстати, президент России рассказал, что говорили об Украине и о ее вступлении в НАТО. Байден якобы согласился с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать Минские соглашения.
Автор: Ольга Музика