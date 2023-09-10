Разработала команда единомышленников: в Украине создали ударный FPV-дрон KH-S7

После начала полномасштабного вторжения Украина начала производить различные виды вооружений. Одной из таких разработок стал ударный FPV-дрон KH-S7.

В Украине разработали ударный FPV-дрон KH-S7. Он предназначен для поражения движущихся и стационарных наземных целей.

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Дрон разработала команда единомышленников

БПЛА начали разрабатывать летом прошлого года. В команду собрались единомышленники, среди которых были инженеры и военные, которые раньше вместе интересовались и годами занимались дронами, как хобби.



Ударный дрон украинской разработки / Фото Сил Обороны Юга

Заявлено, что FPV-дрон KH-S7 несет штатно полезный вес в 1 килограмм на расстояние 7 километров, мощности хватает и на большее, но есть много условий. По словам разработчиков, максимально KH-S7 украинские военные применяли на дальности 9,5 километров.

– говорится в сообщении.

БпЛА будет и дальше использоваться на фронте.

Украинские дроны уже уничтожают врага на поле боя