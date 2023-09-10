Разработала команда единомышленников: в Украине создали ударный FPV-дрон KH-S7
Источник:Силы Обороны Юга
После начала полномасштабного вторжения Украина начала производить различные виды вооружений. Одной из таких разработок стал ударный FPV-дрон KH-S7.
В Украине разработали ударный FPV-дрон KH-S7. Он предназначен для поражения движущихся и стационарных наземных целей.
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Дрон разработала команда единомышленников
БПЛА начали разрабатывать летом прошлого года. В команду собрались единомышленники, среди которых были инженеры и военные, которые раньше вместе интересовались и годами занимались дронами, как хобби.
Ударный дрон украинской разработки / Фото Сил Обороны Юга
Заявлено, что FPV-дрон KH-S7 несет штатно полезный вес в 1 килограмм на расстояние 7 километров, мощности хватает и на большее, но есть много условий. По словам разработчиков, максимально KH-S7 украинские военные применяли на дальности 9,5 километров.
– говорится в сообщении.
БпЛА будет и дальше использоваться на фронте.
Украинские дроны уже уничтожают врага на поле боя
- Служба безопасности собирает на дальнобойные беспилотники "Морок", способные лететь на 800 километров. Украинские спецназовцы готовятся устроить врагу настоящий "мрак". Прессслужба СБУ даже немного показала "птичку", опубликовав фото в своем телеграмм-канале. Там подчеркнули, что дроны используют для мощного ответа врагу.
- Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ дрон SAKER SCOUT. У него искусственный интеллект. Программное обеспечение SAKER построено на алгоритмах искусственного интеллекта. Оно поможет нашим войскам эффективнее избивать русского врага. Система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.
- Минобороны допустило к эксплуатации дрон украинского производства "Великий Бандерик". Его уже используют на поле боя. Допуск к эксплуатации в войсках занял один месяц благодаря ускоренной процедуре от Акселератора Минобороны. Дрон укомплектован передовым оборудованием. Надежную работу обеспечивают 8 мощных моторов.