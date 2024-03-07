FPV-дрон "нырнул" прямо в люк российского танка: командир батальона БПЛА раскрыл детали

На Бахмутском направлении FPV-дрон украинских защитников влетел прямо в люк российского танка Т-90. Для осуществления таких действий требуется высочайшее мастерство.

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов “Ахиллес” Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу детали мощного попадания. По его словам, дрон залетел с достаточно большого расстояния.

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FPV залетел с дальнего расстояния

Юрий Федоренко отметил, что в танк с помощью FPV-дрона попал пилот с позывным "Шабат". Это очень хорошая работа.

Это мастерство высокого уровня. На то расстояние Mavic залететь не может, чтобы сверху сбросить, как мы часто видели. Просто по техническим характеристикам не может залететь. А FPV это удалось сделать на достаточно большом расстоянии,

– сказал он.

Это был 7-дюймовый дрон. Сам дрон стоит ориентировочно 500 долларов, боеприпас – примерно 350 долларов. В целом стоимость одного вылета – примерно 800 долларов без учета заработных плат, топлива, питания и так далее.

"Понятно, что не каждый дрон доходит до цели. Средства РЭБ врага, неблагоприятные погодные условия и многие другие факторы, что из 10 дронов до цели дойдут 5. Но все равно это очень мощное высокоточное оружие и одновременно относительно дешевое по сравнению с другими видами вооружения", – добавил военный.

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