Новое ноу-хау стало огромной проблемой для ВСУ, – Буданов о новых дронах России
Кирилл Буданов рассказал, что сейчас Украина превосходит Россию в войне дронов. Впрочем, россияне массово внедряют FPV-дроны с кабелем, которые невозможно остановить средствами РЭБ.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ГУР Кирилла Буданова в эфире телемарафона. В частности, он подчеркнул, что новые дроны россиян, стали значительной проблемой для ВСУ.
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Как Россия начала использовать FPV-дроны
Буданов рассказал, что Украина все еще побеждает Россию в войне дронов, впрочем, у врага появилось "ноу-хау", которое стало проблемой для ВСУ.
В войне дронов все же мы все еще побеждаем, но россияне массово пошли на использование дронов с кабелем. Это то, что называют оптоволокном. Так, это огромная сейчас для нас проблема,
– отметил Буданов.
Он также сообщил, что такое FPV-дроны россиян невозможно остановить с помощью средств РЭБ.
"Это такое ноу-хау и тренд этого года", – добавил глава ГУР.
Буданов отметил, что в следующем году планируют найти технологическое решение для борьбы с большим количеством подобных беспилотников.