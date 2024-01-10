СМИ писали, что законопроект о мобилизации вернут на доработку: что происходит
Источник:"Громадское"
В Украине активно обсуждают новый законопроект о мобилизации. Вечером 10 января СМИ сообщили, что фракция "Слуга народа" якобы решила отправить его обратно в Кабмин на доработку. Что сказал Давид Арахамия на этот счет.
Итак, 10 января Давид Арахамия собирал народных депутатов из "Слуги народа". Впоследствии источник из фракции пообщался с журналистами и рассказал, что соответствующий законопроект будет возвращен на доработку. Но сам глава фракции заявил, что удивлен информацией о "каких-то решениях нашей фракции".
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Давид Арахамия расставил все точки над "i"
По его словам, 10 января было проведено заседание фракции "Слуга народа". В ходе него обсудили текущую ситуацию, а также план работы на ближайшие дни.
Были удивлены прочитать якобы какие-то решения нашей фракции (о законопроекте о мобилизации – 24 Канал) на пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения. По-прежнему просим доверять только официальным источникам,
– призвал Арахамия.
Он отметил, что все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете. Туда приглашено военное командование и руководство Министерства обороны.
По словам Давида Арахамии, в ближайшее время будет информация о кадровых вопросах в Комитетах Верховной Рады.
Что касается Согласительного Совета, то он состоится завтра, 11 января. О ее результатах он пообещал рассказать по отдельности.
Собственно, СМИ писали, что законопроект отправят на доработку. Ссылались они на источник из самой фракции.
Завтра комитет примет решение отправить на доработку, проголосовать в зале. Кабмин сразу внесет новую версию и в пятницу зал проголосует новый текст, если все пойдет по плану,
– добавил собеседник издания.
Давид Арахамия собирал "слуг"
- Журналисты сообщали, что, вероятно, 10 января, "Слуга народа" соберется на большое совещание. Во время него должны обсудить правительственный законопроект о мобилизации.
Будет предложено поддержать законопроект в первом чтении с рекомендациями комитета и уже дорабатывать его до второго чтения. Под это и будут собирать голоса, говорить с депутатами,
– сообщают источники NV.
- Как пишут СМИ, вчера по этому поводу якобы собиралась "малая фракция". Речь идет о руководстве президентской политсилы и представителях в комитете Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.
- Собственно, 10 января вечером комитет Верховной Рады по нацбезопасности должен был подать рекомендацию относительно того, следует ли соответствующий документ выносить в сессионный зал, чтобы за него голосовали.