СМИ писали, что законопроект о мобилизации вернут на доработку: что происходит

В Украине активно обсуждают новый законопроект о мобилизации. Вечером 10 января СМИ сообщили, что фракция "Слуга народа" якобы решила отправить его обратно в Кабмин на доработку. Что сказал Давид Арахамия на этот счет.

Итак, 10 января Давид Арахамия собирал народных депутатов из "Слуги народа". Впоследствии источник из фракции пообщался с журналистами и рассказал, что соответствующий законопроект будет возвращен на доработку. Но сам глава фракции заявил, что удивлен информацией о "каких-то решениях нашей фракции".

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Давид Арахамия расставил все точки над "i"

По его словам, 10 января было проведено заседание фракции "Слуга народа". В ходе него обсудили текущую ситуацию, а также план работы на ближайшие дни.

Были удивлены прочитать якобы какие-то решения нашей фракции (о законопроекте о мобилизации – 24 Канал) на пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения. По-прежнему просим доверять только официальным источникам,

– призвал Арахамия.

Он отметил, что все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете. Туда приглашено военное командование и руководство Министерства обороны.

По словам Давида Арахамии, в ближайшее время будет информация о кадровых вопросах в Комитетах Верховной Рады.

Что касается Согласительного Совета, то он состоится завтра, 11 января. О ее результатах он пообещал рассказать по отдельности.

Собственно, СМИ писали, что законопроект отправят на доработку. Ссылались они на источник из самой фракции.

Завтра комитет примет решение отправить на доработку, проголосовать в зале. Кабмин сразу внесет новую версию и в пятницу зал проголосует новый текст, если все пойдет по плану,

– добавил собеседник издания.

Давид Арахамия собирал "слуг"

Журналисты сообщали, что, вероятно, 10 января, "Слуга народа" соберется на большое совещание. Во время него должны обсудить правительственный законопроект о мобилизации.

Обратим внимание, что в четверг, 11 января, Верховная РадаНо, как стало известно вечером 10 января, его планируют отправить на доработку.

Будет предложено поддержать законопроект в первом чтении с рекомендациями комитета и уже дорабатывать его до второго чтения. Под это и будут собирать голоса, говорить с депутатами,

– сообщают источники NV.