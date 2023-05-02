Протесты во Франции набирают обороты: полицию забрасывают "коктейлями Молотова"
Источник:le Monde
Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. Около 2,3 миллионов человек вышли на стихийные демонстрации.
Протесты продолжаются и 1 мая. Французы недовольны пенсионной реформой, которую проталкивает правительство и президент Эммануэль Макрон.
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Во Франции полицию забрасывают "коктейлями Молотова"
Вечером 1 мая силовики начали пытаться разогнать протесты, используя слезоточивый газ и дубинки.
Один из протестующих бросил "коктейль Молотова" в полицейских. В результате этого произошла вспышка, а один правоохранитель чуть не загорелся.
Протесты во Франции / фото le Monde
Однако жители Франции не намерены расходиться. Они хотят, чтобы их требования услышали местные власти.
Это наше право, у нас есть право на демонстрации. Я пришла сюда, потому что инфляция и так создала для многих невыносимые условия. А эта реформа станет катастрофой для большинства семей,
– отметила одна из участниц протестов.
Известно, что в результате столкновений полиция задержала десятки человек. Сейчас в Париже горят несколько построек.
Последствия протестов во Франции: смотрите видео
Протесты во Франции: все, что известно
- Во многих городах Франции протесты начались 16 марта. Все это – из-за повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, которое правительство приняло без голосования в парламенте.
- Президент Франции Эммануэль Макрон навязал закон о новой норме пенсионного возраста. Решение возмутило французов, протестующие требуют, чтобы премьер-министр Элизабет Борн ушла в отставку.
- 9 день протестов стал самым "горячим". По разным подсчетам, по всей стране на улицы вышли от 1 до 3,5 миллиона человек.
- Отметим, что это уже вторые массовые протесты. В 2019 году французы устроили протестное движение "желтых жилетов", причиной появления которого стало резкое повышение цен.
- Почему пенсионная реформа Макрона вызвала такое недовольство во Франции – читайте здесь.