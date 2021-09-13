Во Франции разбился вертолет службы гражданской безопасности: есть погибший и пострадавшие

Во французском департаменте Изе 12 сентября разбился вертолет службы гражданской безопасности. В результате аварии 1 человек погиб, еще 4 – пострадали.

Трагический инцидент произошел в регионе Овернь-Рона-Альпы 12 сентября, примерно в 16:30. Вертолет разбился, направляясь на вызов для оказания помощи.

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Крушение самолета во Франции

После падения вертолет загорелся. В то время на его борту находились 5 человек.

Четырем спасателям удалось выжить, однако их коллега-механик погиб. Пилота, медика, а также 2 жандармов с травмами госпитализировали в Гренобль. По информации врачей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Реакция Макрона и главы МВД

На катастрофу вертолета отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Большая семья служащих гражданской безопасности потеряла одного героя... Нация разделяет боль семьи. Наши мысли с ранеными,

– прокомментировал инцидент Макрон.

В то же время министр внутренних дел Жераль Дарманен выразил соболезнования семье и коллегам погибшего. Министр пообещал 13 сентября лично прибыть на место аварии и пообщаться с ними.

К слову, сейчас причины аварии неизвестны, правоохранители ведут расследование.



Во Франции разбился вертолет службы гражданской безопасности / Твитер Gilles Toureng Pro

Во Франции 10 сентября потерпел крушение туристический самолет с 3 людьми на борту. К сожалению, спастись не удалось никому. Правоохранители начали следствие.

Вертолет разбился в департаменте Изе: смотрите карту