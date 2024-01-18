Франция будет ежемесячно поставлять Украине по полсотни авиабомб AASM, – Лекорню

Париж будет ежемесячно поставлять Вооруженным Силам Украины авиабомбы AASM. Украина начнет получать вооружение с января 2024 года.

Соответствующую информацию журналистам сообщил 18 января 2024 министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Стоит отметить, что 18 января министр обороны Украины должен был посетить в Париже открытие Коалиции артиллерии, однако отменил визит из-за того, что 17 января был на Ставке Верховного Главнокомандующего.

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Что известно о новой помощи от Франции

Себастьян Лекорню рассказал, что Украина получит от Франции ракеты авиабомбы AASM, адаптированные под украинские истребители советского производства.

Очень важный момент – мы начнем снабжать авиабомбы AASM. Нам удалось адаптировать их под советские самолеты "МиГ" и "Сухой",

– заявил министр обороны Франции.

По его словам, страна будет поставлять по 50 авиабомб в месяц в течение всего 2024 года, начиная с января.

Более того, Себастьян Лекорню рассказал, что с февраля 2024 года Франция будет предоставлять Украине по 3 тысячи артиллерийских снарядов в месяц, а не 2 тысячи, как было раньше.

Франция предоставит 78 САУ Caesar для Украины

Авиабомбы AASM являются высокоточными авиационными боеприпасами всепогодного действия, запускающими вне зоны действия противовоздушной обороны противника и поражающими цели без риска для самолетов. Их дальность – до 60 километров. Они имеют высокую точность, могут использоваться для поражения точных целей, в частности артиллерийских батарей, командных пунктов и складов боеприпасов.

Париж изготовит для Украины 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Чтобы процесс начался быстрее, недавно Киев купил 6 СУА за свой счет.

Заявляя об этом, Лакорню назвал установки Caesar "флагманом французской артиллерии". Он также заявил, что эта техника имеет калибр типа 155 миллиметров и может вести огонь на расстояние до 42 километров, производя не менее шести выстрелов в минуту.

Кстати говоря, Эммануэль Макрон анонсировал свой визит в Киев. Он планирует подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной и передать ВСУ десятки ракет SCALP 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp, а также несколько сотен бомб.