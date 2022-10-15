"Необходимо подготовить новое поколение солдат": Франция будет обучать 2000 бойцов ВСУ

Государства Европы продолжают помогать Украине противостоять российским захватчикам. Министр вооруженных сил Франции заявил, что его страна будет проводить военные учения для солдат ВСУ.

Несмотря на постоянные скандальные заявления Эммануэля Макрона по поводу российско-украинской войны, Франция все еще поддерживает наше государство. Французский министр Себастьян Лекорню сообщил, что около 2 тысяч украинских военных пройдут военные учения на территории Республики.

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Французы поделятся опытом с украинскими солдатами

Министр вооруженных сил отметил, что уже в ближайшее время состоятся учения. Они продлятся несколько недель и украинские военнослужащие смогут усовершенствовать свои умения, чтобы потом применить их на поле боя.

Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил план подготовки, который позволит разместить в стране до 2 тысяч украинских военных. Они будут приписаны к нашим частям на несколько недель,

– заявил Лекорню.



Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню / Фото Le Parisien

Параллельно Франция подыгрывает России

Страны-члены НАТО проводят ежегодные ядерные учения в Европе . Они стартуют в понедельник, 17 октября. Участие в учениях примут 14 стран Североатлантического альянса.

Хотя и французская сторона делает немало для нашего государства, в частности, в ближайшее время в Украину должны приехать САУ Caesar и системы ПВО. От Эммануэля Макрона часто можно услышать всевозможную чепуху, повторяющую нарративы русской пропаганды.

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Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что заявление Макрона о том, что его страна не будет реагировать на ядерный удар России зеркально, нарушило все правила ядерного сдерживания.

Позицию лидера Франции также раскритиковал Михаил Подоляк. Советник главы Офиса Президента написал в твиттере, что россиян не остановить, позволив им разорвать Украину.

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