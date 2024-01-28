Франция пообещала ежемесячно предоставлять Украине снаряды: в Минобороны рассказали, сколько их будет

Украина продолжает получать вооружение от стран-союзников. Франция Вооруженным Силам Украины сможет ежемесячно предоставлять по 3 тысячи снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Об этом рассказал заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью Он, собственно, возглавлял делегацию от Украины во время первого заседания Коалиции артиллерии, проведённого в Париже.

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Украина будет получать снаряды

Гаврилюк заявил, что представители украинской делегации "аргументировано, исходя из объективной картины на фронте и возможных вариантов развития ситуации, озвучили потребность украинской армии" во время заседания Коалиции.

Кроме того, во время соответствующего мероприятия обсуждали военно-техническое сотрудничество в рамках долгосрочной поддержки украинской армии.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что "важно было в кругу партнеров выработать консолидированную позицию по путям выработки многих наших проблемных вопросов". Он отметил, что обсудили вопросы предоставления Украине:

артиллерийских средств,

снарядов,

поставки запасных частей в артсистемы, или их производство на территории Украины,

вопросы усовершенствования системы разведки и управления огнем артиллерийских подразделений,

кроме того, обсудили организацию ремонта артиллерийского вооружения

Во время первого заседания Коалиции артиллерии прозвучали важные заявления со стороны наших партнеров по поводу дальнейшей военной поддержки Украины,

– подчеркнул Гаврилюк.

По словам замминистра, официальный Париж еще раз продемонстрировал свою устойчивость в вопросе поддержки нашего государства. Он добавил, что во Франции планируют для Украины изготовить 78 CAESAR, шесть из которых поставят в ближайшее время.

Если говорить о 155-миллиметровых снарядах для французских артиллерийских систем, то Себастьян Лекарню, министр Вооруженных сил Франции, заявил, что страна сможет предоставлять Вооруженным Силам Украины ежемесячно 3 тысячи соответствующих снарядов.

Тем временем Олаф Шольц сделал очередное заявление, что касается помощи для нашего государства. Он призвал страны-члены ЕС значительно нарастить свое финансирование, которое направляют нашему государству для борьбы со страной-агрессором. Он также подчеркнул, что Германия в 2024 году предоставит Украине 7 миллиардов евро помощи. По словам Шольца, это более половины суммы от других стран, входящих в Евросоюз.