Франция и Германия поддержали включение США в нормандский формат
Источник:РИА Новости
Париж и Берлин поддерживают идею включения США в нормандский формат. В Москве пока официальных заявлений на этот счет не делали.
О позиции Франции и Германии относительно возможного расширения нормандского формата издание сообщает со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел России.
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Поддержка включения США в нормандский формат
В ведомстве страны-агрессора отметили, что Франция и Германия поддержали включение США в нормандский формат. Однако пока непонятно, как к этому относится Россия.
Замглавы МИД Александр Грушко 8 декабря отметил, что Москва не обсуждает с Францией и Германией включение США в переговоры нормандского формата.
Нет, с Францией и Германией мы работаем в устоявшемся нормандском формате, и мы из этого исходим,
– пояснил он.
Кроме того, в Кремле сообщили о возобновлении постоянного контакта с США по украинскому вопросу.Обратите внимание! Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет предлагать Байдену присоединиться к нормандскому формату.
Нормандский формат: коротко о главном
- Последняя встреча в нормандском формате лидеров Франции, Германии, Украины и России прошла в декабре 2019 года в Париже.
- Теперь все зависит от российской стороны, официальный Киев к переговорам готов. Однако Москва каждый раз откладывает встречу.
- Экс-посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что Россия в свое время не пустила США в нормандский формат. Хотя всегда говорилось о привлечении других стран.
- Зато в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в успехе нормандских переговоров, а потому готовы оказывать помощь.
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