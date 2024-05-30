Франция может отправить военных инструкторов в Украину: СМИ предположили, когда это может произойти

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности отправить своих инструкторов в Украину. Позже также появилась информация, что он готов представить план их размещения в Украине.

СМИ пишут, что Франция уже скоро может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России. О решении могут объявить уже на следующей неделе.

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Сначала это будет ограниченное количество персонала

Решение может быть приурочено к визиту украинского президента Владимира Зеленского.

По словам дипломатов, Париж надеется хочет и возглавить коалицию стран, которые предложат такую помощь Киеву. Франция настроена на это даже несмотря на то, что некоторые из его партнеров по Европейскому Союзу опасаются, что это может сделать прямой конфликт с Россией более вероятным.

Двое французских дипломатов рассказали, что Франция сначала отправит ограниченное количество персонала для оценки возможности миссии, а затем отправит несколько сотен инструкторов. Обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов.

Париж также будет финансировать, вооружать и тренировать украинскую моторизованную бригаду. Источники отмечают также, что договоренности очень "продвинутые".

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