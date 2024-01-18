Во Франции анонсировали производство 78 САУ Caesar для Украины

Франция изготовит для ВСУ 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Чтобы процесс начался как можно быстрее, Украина предоставит часть собственных ресурсов.

Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. По его словам, недавно Киев купил 6 СУА за свой счет, чтобы "запустить инициативу".

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Чиновник подчеркнул, что в ситуации, когда западная помощь иссякает, Франция внедряет за собой режим военной экономики.

Украина приобрела 6 установок

"Украина сама готова вложить часть своих ресурсов. Она только приобрела 6 установок за собственные средства, чтобы начать инициативу", – сказал Лекорню.

Министр назвал установки Caesar "флагманом французской артиллерии".

. Эта техника имеет 155-мм калибр и может вести огонь на расстояние до 42 километров, производя не менее шести выстрелов в минуту.

Министр обороны Франции анонсировал визит украинского министра Рустема Умерова в четверг, 18 января. Руководители оборонных ведомств посетят завод Nexter в Бурже, где производят САУ Caesar.

Военная помощь от Франции