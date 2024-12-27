"Патологический лжец": в МИД отреагировали на слова Лаврова о переговорах за спиной Украины

Недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Франция предлагала провести переговоры без ведома Украины. В МИД отреагировали на это.

Спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга Украина не верит заявлению Лаврова о том, что Франция якобы предлагала России наладить диалог по войне без участия Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Россия хочет сеять раздор

Тихий отметил, что у нас нет оснований верить России, однако есть основания верить нашим союзникам.

Цель этих комментариев понятна – посеять раздор между Украиной и Францией, между Украиной и союзными, между союзниками. Это общая стратегия России, которой они постоянно придерживаются,

– пояснил спикер.

Кроме того, представитель МИД подчеркнул, что Лавров не просто преступник, который виноват в преступной агрессии России против Украины, но еще и патологический лжец. Он напомнил, что это тот самый человек, который заявлял о том, что бомбардировка роддома в Мариуполе, зверства россиян в Буче – это постановки и фейки.

Тихий сказал, что после этого доверять его словам – это не уважать себя.