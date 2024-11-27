Точно достанет до Москвы: Франция хочет создать свою баллистическую ракету

21 ноября Путин выступил с обращением, в котором прямо угрожал странам Запада за поддержку Украины. Диктатор обещал бить своим "Орешником" по объектам стран Европы. На фоне роста угрозы со стороны России во Франции решили разработать собственную баллистическую ракету средней дальности.

Предполагается, что будущая ракета будет способна поражать цели на расстоянии 1000 километров. Впрочем, пока, пишет издание Challenges, разработка ракеты находится лишь на стадии обсуждения, передает 24 Канал.

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Долетит и до Нижнего Новгорода

Также Париж планирует разработать крылатую ракету наземного базирования аналогичной дальности Land Cruise Misael по проекту ELSA.

Следует заметить, что дальность в 1000 километров предполагает, что ракета не будет иметь больших габаритов. А это означает, что ее разработка будет стоить меньше, соответственно, будет меньше цена за одну единицу и зато большее их количество.

Если запускать такую ракету из стран Балтии, то поразить можно объекты не только в Москве, но и в Нижнем Новгороде на Волге. С территории Польши, например, 1000 километров – это как раз до российской столицы.

В то же время, эксперты подчеркивают, что на изготовление таких ракет уйдут годы даже при условии использования Францией имеющихся технологий, например с межконтинентальной баллистической ракеты M51 для подводных лодок.

Кроме того, последний раз Франция разрабатывала грунтовой ракетный комплекс с баллистическими ракетами в 60-70-х годах – комплекс Pluton с дальностью до 120 километров.

Более того, в Европе просто нет других разработок, или тем более готовых баллистических ракет с дальностью более 300 километров, все что есть – американские ATACMS.

Между тем Украина имеет наработки в собственном баллистическом вооружении. Речь идет о как минимум двух ракетах. Поэтому, если Париж хочет быстрее получить свою баллистику, ему стоит подумать о кооперации с Киевом.

К слову, спутниковые снимки "Южмаша", по которому Россия попала "Орешником", разочаровали оккупантов.