Париж предлагает Киеву свою разведку вместо США, – министр обороны Франции

На фоне остановки обмена разведывательными данными между США и Украиной министр обороны Франции Себастьян Лекорню предлагает Киеву помощь в этом вопросе от своей страны.

Соответствующую инициативу со стороны Парижа обнародовали французские СМИ в четверг, 6 марта, ссылаясь на заявление министра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France24.

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Что предложила Франция

США прекратили обмениваться разведывательной информацией с Украиной в среду, 5 марта. Впрочем, NYT сообщало, что это не критично, поскольку европейские компании имеют собственные спутники, хоть и не все они ориентированы на военную дислокацию и передвижения.

В то же время Франция на фоне решения Вашингтона предложила свою помощь по предоставлению разведывательных данных.

Франция предлагает Украине разведывательные данные,

– цитирует издание Себастьяна Лекорню.

К слову, президент страны Эммануэль Макрон анонсировал встречу главкомов и начальников штабов стран Европы, чтобы обсудить вопрос войны в Украине на фоне ослабления помощи из США. В то же время он надеется, что Вашингтон будет на "нашей стороне".