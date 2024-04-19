Одноразовая акция: почему Франция решила пригласить российскую делегацию

Франция пригласила Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Из-за ордена на арест Владимир Путин туда не поедет, но в планах есть приглашение кого-то из представителей Кремля. Это может быть Сергей Лавров.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что это будет одноразовая акция для обсуждения нюансов внешней политики. Также он добавил, что риторика Эммануэля Макрона по российско-украинской войне резко изменилась.

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Франция может пригласить Лаврова

По словам Березовца, Франция не может пригласить Путина, потому что это будет для них унижением и проблемой. Они сейчас рассматривают приглашение министра иностранных дел России Лаврова, который находится под санкциями. Он не может просто так залететь ни на территорию США, ни в ЕС без специального решения, которое должно быть согласовано всеми членами Еврокомиссии. Франция же сама не может предоставить Лаврову такого приглашения.

Приглашение Лаврова, по мнению политолога, будет одноразовой акцией. Разговор с ним с глазу на глаз имеет смысл. Тем более встреча по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня, то есть за 10 дней до саммита мира и все может измениться.

Появление Лаврова или другого российского представителя для передачи информации может сработать,

– отметил Березовец.

Изменение риторики Макрона

Также политолог рассказал, что Макрон, который обещал выслать войска в Украину, дать оружие, говорил о том, что Россия не должна победить, сейчас изменил свою риторику и предлагает перемирие во время проведения Олимпийских игр в Париже.

Франция и Россия: последние новости

По сообщениям россиян, посольство России в Париже не получало никаких официальных приглашений для участия российской стороны в мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Между тем радиостанция Europe 1 сообщила, что приглашение будет направлено дипломатическому представительству России во Франции.

Дмитрий Песков заявил, что Франция пока не предпринимала официальных шагов, чтобы реализовать свое предложение перемирия во время Олимпийских игр. Также он добавил, что Украина использует эту попытку для перегруппировки своих сил.

Руководительница Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады во Франции. Она выразила поддержку украинскому народу.