Саммит мира в Швейцарии: Франция примет участие в конференции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция примет участие в Саммите мира, посвященном вопросам урегулирования войны в Украине.

Глобальный саммит мира состоится 15–16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн.

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Мы будем участвовать во встрече, предложенной Швейцарией, со всеми странами, которые хотят прочного мира, другими словами, такого, который уважает международное право и правила,

– заявил президент Франции.

Макрон также сказал, что поддерживает Швейцарию в проведении Форума мира на ее территории и назвал конференцию "очень хорошей инициативой, которая объединит все страны для подготовки условий мира".

Что известно о Саммите мира в Швейцарии

Пока точно неизвестно, какие именно страны примут участие в саммите. Ожидается, что приглашения получат от 80 до 100 стран.

В Белом доме еще не приняли решение относительно того, кто из представителей американского правительства может принять участие в Глобальном саммите мира. Это сообщил высокопоставленный чиновник журналистам. В то же время, по данным СМИ, в саммите может принять участие даже президент США Джо Байден.

Как заявили в швейцарском правительстве, этот саммит должен стать платформой для диалога на высоком уровне относительно путей достижения мира в Украине на основе международного права и Устава ООН. Также планируется разработать конкретную "дорожную карту" для участия России в мирном процессе.

Зеленский также объяснял, что Украина хочет провести эту встречу и выйти с конкретным планом и четким списком стран, готовых принять этот детальный план, который является путем к справедливому миру.