Резников договорился с министром обороны Франции о продолжении поставок ПВО

Глава Министерства обороны Алексей Резников договорился с министром обороны Франции о продолжении поставок систем противовоздушной обороны Украине.

Алексей Резников не уточнил о каких именно системах идет речь. Однако его французский коллега таки рассказал чуть больше деталей.

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Алексей Резников поблагодарил Францию за мощную поддержку и отметил храбрость министра Себастьяна Лекорню, который лично сегодня приехал в Киев.

Был рад принять в Киеве французского коллегу и большого друга Себастьяна Лекорню. Этот визит не только акт храбрости, но и демонстрация мощной поддержки Украины. Поставки оружия и боеприпасов для украинской армии будут продолжены, включая отличные французские системы для защиты нашей земли и неба,

– отметил Резников.

Подробности продолжения поддержки от французского министра

Себастьен Лекорню отметил, что ранее Париж уже предоставил Киеву самоходные артиллерийские установки "Цезарь" и создал фонд в размере 200 миллионов евро, чтобы Украина могла покупать оборудование непосредственно у французских производителей.

Лекорня отметил, что Франция поможет с обслуживанием уже выделенного оружия, а фонд может быть использован для закупки новых вооружений, таких как ЗРК "Мистраль" для защиты от беспилотников.

Франция избрала несколько способов помощи Украине. Поддержка того, что уже была предоставлена Украине, так же важна, как и новое оборудование,

– сказал Лекарню.

Владимир Зеленский поблагодарил Францию

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с министром обороны Франции. Обратим внимание, что это был первый визит политика за время полномасштабного вторжения.

Рассказал о ситуации с безопасностью на фронте и оборонных нуждах Украины. Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции;

– прокомментировал встречу украинский лидер.

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