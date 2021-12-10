Франция и США обсудят вступление Украины в НАТО

Во время министерской встречи G7 Франция поднимет вопрос членства Украины в НАТО. Перед тем эту тему обсудят с госсекретарем США.

Франция подчеркнула важность продолжать диалог о вступлении Украины в НАТО

Однако пока "рано делать окончательные выводы" относительно этого разговора. 10 декабря министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле-Дриан встретится с Энтони Блинкеном.

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Мы ведем постоянные обмены с США касательно ситуации вокруг Украины. Я встречусь сегодня вечером с Блинкеном в Ливерпуле, чтобы обсудить, особенно, и этот вопрос (членство Украины в НАТО – 24 канал),

– сказал французский министр.

В то же время глава минобороны Франции Флоранс Парли отметила важность непрерывно продолжать этот диалог.

Вступление Украины в НАТО: последние новости

Ранее президент России Владимир Путин потребовал предоставить гарантии, что Украину не примут в НАТО.

Политик пожаловался Джо Байдену, что НАТО якобы разворачивает свой военный потенциал вблизи российской границы. А это, мол, вызывает беспокойство Кремля.

В то же время, американский президент ответил российскому коллеге, что никто не имеет права диктовать, вступать ли Украине в Альянс. Такое решение будет одобрено только НАТО.

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Встреча министров стран большой семерки пройдет в Ливерпуле. Она запланирована на 10 – 12 декабря.