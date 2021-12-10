Франция и США обсудят вступление Украины в НАТО
10 декабря 2021 , 16:15Читати новину українською
Источник:МИД Франции
Во время министерской встречи G7 Франция поднимет вопрос членства Украины в НАТО. Перед тем эту тему обсудят с госсекретарем США.
Франция подчеркнула важность продолжать диалог о вступлении Украины в НАТО
Однако пока "рано делать окончательные выводы" относительно этого разговора. 10 декабря министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле-Дриан встретится с Энтони Блинкеном.
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Мы ведем постоянные обмены с США касательно ситуации вокруг Украины. Я встречусь сегодня вечером с Блинкеном в Ливерпуле, чтобы обсудить, особенно, и этот вопрос (членство Украины в НАТО – 24 канал),
– сказал французский министр.
В то же время глава минобороны Франции Флоранс Парли отметила важность непрерывно продолжать этот диалог.Справка. Встреча министров стран большой семерки пройдет в Ливерпуле. Она запланирована на 10 – 12 декабря.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Ранее президент России Владимир Путин потребовал предоставить гарантии, что Украину не примут в НАТО.
- Политик пожаловался Джо Байдену, что НАТО якобы разворачивает свой военный потенциал вблизи российской границы. А это, мол, вызывает беспокойство Кремля.
- В то же время, американский президент ответил российскому коллеге, что никто не имеет права диктовать, вступать ли Украине в Альянс. Такое решение будет одобрено только НАТО.
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