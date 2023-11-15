Во Франции суд выдал ордер на арест Башара Асада и его брата: СМИ узнали причину
Источник:Le Parisien
Коллегия французских судей выдала ордер на арест сирийского диктатора. Кроме Башара Асада они также разрешили арестовать нескольких чиновников из Сирии.
Во Франции выдали ордер на арест сирийского диктатора Башара Асада и его брата Махера аль-Асада в качестве командующего 4-й танковой дивизией. Также разрешили арест директора филиала 450 Центра научных исследований (CERS) генерала Гасана Аббаса и главы службы безопасности и офицера связи между президентским дворцом и CERS генерала Басса эль-Хасана.
Читайте также Конфуз с венком и "борьба с терроризмом": Асад и Путин провели переговоры в Кремле
В чем обвиняют Асада и муртадов
Башара Асада и троих чиновников обвинили в соучастии в преступлениях против человечности и соучастии в военных преступлениях. Правосудие Франции считает, что они причастны к химическим атакам.
Во вторник, 14 ноября, французские следователи судьи выдали ордера на арест Башара Асада и трех других высокопоставленных чиновников режима в Сирии из-за их причастности к атакам с применением химического оружия, совершенных в Сирии в 2013 году,
– пишет издание.
В материале отмечается, что это решение очень значимо. Оно было принято в рамках расследования, проводимого специализированным отделом по преступлениям против человечности, военных преступлений и правонарушений Парижского суда. Расследование началось после того, как Сирийский центр СМИ и свободы слова (SCM) и местные пострадавшие подали в жалобу в марте 2021 года.
Последние новости о ситуации в Сирии
- Недавно США нанесли удар по восточной территории Сирии. Американские военные попали по военному объекту, который использовал Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и проиранские боевики.
- Через несколько дней глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США снова ударили по объектам КСИР и прокси Ирана в Сирии. Он подчеркнул, что удары были нанесены по военным базам вблизи городов Абу-Камаль и Маядин в ответ на атаки на американский личный состав в Ираке и Сирии.