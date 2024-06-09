"Французские солдаты в Украине": в Париже задержали 3 граждан Молдовы за граффити с гробами

Накануне в Париже обнаружили граффити с гробами и надписью "Французские солдаты" в Украине. Подозреваемых уже задержали. Ими оказались граждане Молдовы.

Граффити обнаружили на улицах 7-го округа Парижа в пятницу, 7 июня. По словам источника в полиции, "подозрения касаются возможного нового иностранного вмешательства".

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В Париже обнаружили граффити с гробами

В ночь с пятницы на субботу в Париже задержали трех граждан Молдовы. Их подозревают в создании граффити гробов с надписью "Французский солдат в Украине". Кстати, на этих же стенах найдены также кириллические надписи.

Во время задержания лица имели при себе латексные перчатки, баллончик краски и трафареты, соответствующие меткам.

Источник в полиции сообщил, что "подозрения касаются возможного нового иностранного вмешательства". Было открыто расследование, чтобы определить их мотивы и выяснить, связаны ли они задержаны с предыдущими потенциальными случаями иностранного вмешательства, которые имели место во Франции. Подозреваемых уже взяли под стражу.

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