Французское посольство вернулось в Киев

Посольство Франции вернулось в Киев после семи недель отъезда. Ранее оно временно находилось во Львове из-за полномасштабного вторжения России.

Недавно над зданием посольства снова подняли французский флаг рядом с флагом Европейского Союза.

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"Хотим поддержать Украину"

Посол Франции Этьен де Понсен подчеркнул, что российской армии не удалось покорить Киев. Сейчас дипломаты хотят быть как можно ближе, чтобы в дальнейшем поддерживать Украину.

Киев не покорили – Украина выстояла, и мы хотим быть как можно ближе к украинской власти, чтобы оказывать поддержку и выражать солидарность, – сказал Этьен де Понсен.

Как посольство Франции вернулось в Киев: смотрите видео

Посольства многих государств переезжали преимущественно во Львов на фоне угрозы полномасштабного вторжения России, которое произошло 24 февраля. Сейчас они постепенно возвращаются в Киев. В частности, о возвращении или же таком намерении уже заявил ряд стран, среди которых Италия, Бельгия, Франция, Словакия, страны Балтии, Турция и т.д.

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