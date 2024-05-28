О разработке проекта FrankenSAM для противовоздушной обороны Украины от США уже было известно еще с октября 2023 года. На боевое дежурство первые установки заступили в январе 2024 года, но до сих пор официально никто не показывал фото гибридного зенитно-ракетного комплекса.

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"Он жив": проект FrankenSAM вдохнул новую жизнь в советские ЗРК

Воздушное командование "Восток" впервые показало одну из установок FrankenSAM – ЗРК "Бук" с ракетами RIM-7 Sea Sparrow в заметке о майоре противовоздушных сил Украины. Впрочем, что это за установка в командовании не сообщили. Модель ЗРК установили журналисты Defense Express. Сама зенитная установка 9А310 на фото накрыта маскировочной сеткой, но детали конструкции теперь стали известны публично.

FrankenSAM впервые показали на фото / Фото Воздушное командование "Восток"

Пусковой механизм установки остался оригинальным или с незначительными изменениями. Но вместо четырех открытых ракет 9М38 он теперь вмещает такое же количество западных ракет RIM-7, скрытых в транспортно-пусковых контейнерах.

На фото с другого ракурса видно, что радиолокационное оснащение 9А310 также существенно не меняли. Радиопрозрачный колпак радиолокационной станции 9С35 остался на месте. Осталась ли под ним оригинальная советская радиолокационная станция, которая отвечает за обнаружение, сопровождение и подсветку цели – не известно.

Зенитная установка FrankenSAM / Фото Воздушное командование "Восток"

Также на фото можно увидеть отметки уничтоженных целей – два разведывательных БПЛА и ударный дрон "Ланцет". Это свидетельствует, что ЗРК эффективно работает даже по малоразмерным целям.

Что такое FrankenSAM

Название происходит от английского Frankenstein + SAM – Франкенштайн + ЗРК). Американско-украинская программа создания зенитных ракетных комплексов, известна с 2023 года. Основной идеей является интеграция западных ракет классов "воздух - воздух" и "поверхность - воздух", передаваемых союзниками с имеющимися в Украине советскими ЗРК. Эти проекты предусмотрены для усиления украинской противовоздушной обороны против российских ракетных атак на фоне истощения запасов советских ракет для ЗРК "Бук" и других. Одна из самых популярных ракет, используемых в гибридных ЗРК – это RIM-7 Sea Sparrow, которая позволяет поражать цели на расстоянии до 20 километров.

FrankenSAM усилил украинскую ПВО