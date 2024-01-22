Военно-политический обозреватель "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что ситуация на фронте действительно сложная. Военным приходится придерживаться жесткой экономии боеприпасов. Однако по сравнению с количеством снарядов врага, Украина в течение войны испытывала постоянный дефицит боеприпасов, но это не мешало ей побеждать оккупантов.
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Поставки продолжаются
Для Украины сегодняшняя ситуация с количеством боеприпасов тяжелая, однако она не нова, ведь во время войны ВСУ постоянно испытывали "снарядный голод" по сравнению с врагом.
В то же время сейчас происходят поставки от наших партнеров – от Франции, Великобритании, Германии,
– отметил военный обозреватель.
Кроме того, есть проблемы с зенитно-ракетными комплексами, особенно советского типа. В общем, зенитно-управляемые ракеты советского типа заканчиваются и являются дефицитными.
Тем не менее сегодня проводится модернизация ЗРК "Бук" и ЗРК "Куб", на них устанавливается новое оборудование, позволяющее использовать пусковые ракеты типа AIM-7 Sparrow/RIM-7 Sea Sparrow, а также AIM-9M Sidewinder в рамках проекта. FrankenSAM.
"Это открывает дополнительные возможности использования платформ, которые есть в достаточном количестве у нас, для применения ракет, которые есть в большом количестве у наших партнеров", – отметил он.
Мобильные группы отлично себя показали
Также Коваленко отметил, что ЗРК используются преимущественно для ударов по объектам малого, среднего и большого радиуса действия, а также по российским ракетам.
Дроны-камикадзе на сегодняшний день в большинстве случаев уничтожаются стрелковым или зенитно-пушечным оружием.
"Зенитно-самоходные установки Gepard, а также наши мобильные группы перехвата прекрасно себя продемонстрировали. В таких случаях компонент среднего и большого радиуса действия вообще не привлекается", – пояснил Александр Коваленко.
Военная помощь от партнеров: важное
- В США в течение нескольких месяцев республиканцы и демократы не пришли к согласию в частности по вопросу дальнейшей поддержки Украины. Конгресс не может проголосовать за выделение нашей стране 61 миллиарда долларов помощи.
- В то же время советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс подчеркивают, что в ближайшие недели в Украине могут закончиться ракеты для систем ПВО и артиллерийские снаряды.
- В ходе встречи с высшим руководством Конгресса Салливан и Хейнс предоставили секретные временные рамки, когда важные военные ресурсы ВСУ будут существенно истощены.
- Однако генерал США Бен Годжес уверен, что крах России наступит раньше, чем будет истощен военный потенциал Украины. По его мнению, западные страны должны эффективнее применять санкции против Кремля, чтобы россияне выступили бы против войны в Украине.