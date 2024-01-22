Військово-політичний оглядач "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що ситуація на фронті дійсно складна. Військовим доводиться дотримуватися жорсткої економії боєприпасів. Проте в порівнянні кількістю снарядів у ворога, Україна протягом війни постійно відчувала дефіцит боєприпасів, однак це не заважало їй перемагати окупантів.
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Постачання продовжуються
Для України сьогоднішня ситуація з кількістю боєприпасів є важкою, проте вона не є новою, адже під час війни ЗСУ постійно відчували "снарядний голод" в порівнянні з ворогом.
Водночас зараз відбуваються постачання від наших партнерів – від Франції, Великої Британії, Німеччини,
– зазначив військовий оглядач..
Крім того, маємо проблеми з зенітно-ракетними комплексами, особливо радянського типу. Загалом зенітно-керовані ракети радянського типу закінчуються і є дефіцитними.
Проте сьогодні проводиться модернізація ЗРК "Бук" та ЗРК "Куб", на них встановлюється нове обладнання, яке дозволяє використовувати пускові ракети типу AIM-7 Sparrow/RIM-7 Sea Sparrow, а також AIM-9M Sidewinder в межах проєкту FrankenSAM.
"Це відкриває додаткові можливість використання платформ, які маємо в достатній кількості для застосування ракет, які є у великій кількості у наших партнерів", – зауважив він.
Мобільні групи чудово себе показали
Також Коваленко зазначив, ЗРК використовуються переважно для ударів по об'єктах малого, середнього та великого радіуса дії, а також по російських ракетах.
Дрони-камікадзе на сьогодні в більшості випадків знищуються стрілецькою або зенітно-гарматною зброєю.
"Зенітно-самохідні установки Gepard, а також наші мобільні групи перехоплення чудово себе продемонстрували. В таких випадках компонента середнього та великого радіуса дії взагалі не залучається", – пояснив Олександр Коваленко.
Військова допомога від партнерів: важливе
- В США кілька місяців республіканці та демократи не можуть дійти згоди зокрема щодо питання подальшої підтримки України. Конгрес не може проголосувати за виділення нашій країні 61 мільярда доларів допомоги.
- Водночас радник з питань національної безпеки Джейк Салліван і директор національної розвідки Авріл Хейнс наголошують, що в найближчі тижні в Україні можуть закінчитися ракети для систем ППО та артилерійські снаряди.
- Під час зустрічі з вищим керівництвом Конгресу Салліван і Хейнс надали секретні часові рамки, коли важливі військові ресурси ЗСУ будуть суттєво виснажені.
- Проте генерал США Бен Годжес впевнений, що крах Росії настане раніше, ніж будуть виснажений військовий потенціал України. На його думку, західні країни мали ефективніше застосовувати санкції проти Кремля, то росіяни виступили б проти війни в Україні.