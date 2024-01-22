Військово-політичний оглядач "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що ситуація на фронті дійсно складна. Військовим доводиться дотримуватися жорсткої економії боєприпасів. Проте в порівнянні кількістю снарядів у ворога, Україна протягом війни постійно відчувала дефіцит боєприпасів, однак це не заважало їй перемагати окупантів.

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Постачання продовжуються

Для України сьогоднішня ситуація з кількістю боєприпасів є важкою, проте вона не є новою, адже під час війни ЗСУ постійно відчували "снарядний голод" в порівнянні з ворогом.

Зверніть увагу! У 2022 році та протягом майже 10 місяців 2023-го ЗСУ робили 5 – 7 тисяч пострілів на добу. Лише в жовтні кількість пострілів зросла до 9 – 10 тисяч. Росіяни у 2022 році робили приблизно 50 тисяч пострілів, а березні і квітні 2022-го – 60, 70 та навіть 80 тисяч пострілів на добу. Потім кількість пострілів у ворога почала зменшувати. Загалом по зоні бойових дій в них було 25 – 30 тисяч пострілів. Зараз максимальна кількість пострілів у окупантів – до 15 тисяч.

Водночас зараз відбуваються постачання від наших партнерів – від Франції, Великої Британії, Німеччини,

– зазначив військовий оглядач..

Крім того, маємо проблеми з зенітно-ракетними комплексами, особливо радянського типу. Загалом зенітно-керовані ракети радянського типу закінчуються і є дефіцитними.

Проте сьогодні проводиться модернізація ЗРК "Бук" та ЗРК "Куб", на них встановлюється нове обладнання, яке дозволяє використовувати пускові ракети типу AIM-7 Sparrow/RIM-7 Sea Sparrow, а також AIM-9M Sidewinder в межах проєкту FrankenSAM.

"Це відкриває додаткові можливість використання платформ, які маємо в достатній кількості для застосування ракет, які є у великій кількості у наших партнерів", – зауважив він.

Мобільні групи чудово себе показали

Також Коваленко зазначив, ЗРК використовуються переважно для ударів по об'єктах малого, середнього та великого радіуса дії, а також по російських ракетах.

Дрони-камікадзе на сьогодні в більшості випадків знищуються стрілецькою або зенітно-гарматною зброєю.

"Зенітно-самохідні установки Gepard, а також наші мобільні групи перехоплення чудово себе продемонстрували. В таких випадках компонента середнього та великого радіуса дії взагалі не залучається", – пояснив Олександр Коваленко.

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